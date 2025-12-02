Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 11.139,13 puana yükseldi.

Dün 11.116,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,31 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,68 puan ve yüzde 0,2 artışla 11.139,13 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.093,23, en yüksek 11.184,10 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 39'u düştü ve 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Destek Finans Faktoring AŞ, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Halkbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 192 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 156 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4250 liradan, avro 49,3120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 azalışla 4 bin 192 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.