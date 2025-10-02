Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (2 Ekim 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 düşüşle 11.086,61 puana geriledi.

Dün 11.220,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puandan başladı.Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,61 puan ve yüzde 1,19 kayıpla 11.086,61 puana düştü.Günün ilk yarısında en düşük 11.068,66, en yüksek 11.256,52 puanı gören endeks, düşüş trendinde seyretti.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,7, sanayi endeksi yüzde 1,1, mali endeks yüzde 1,9, hizmetler endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17’si değer kazanırken, 81’i geriledi, 2’si sabit kaldı.

En çok işlem gören hisseler Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 880 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,95, bileşik getirisi yüzde 39,18 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 146,6 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 41,6070 liradan, avro 49,0050 liradan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 880 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 düşüşle 64,9 dolardan işlem görüyor.

