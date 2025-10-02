Brent petrol 65,46 dolarda: OPEC+ Üretimi Artıracak mı? (2 Eylül2025)

Dün 66,48 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,32 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 65,46 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının artması ve OPEC+ grubunun kasımda üretimi artıracağına dair beklentiler nedeniyle yükseliş gösterdi. Ayrıca, fiyat artışında, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaşabileceği öngörüleriyle Çin’in stoklama talebinin artması etkili oldu.

G7 maliye bakanları, Rusya’nın petrol ihracatını sürdüren veya yaptırımları delen taraflara karşı yeni önlemler alınacağını duyurdu.

Öte yandan, OPEC+ üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın 5 Ekim’deki toplantısında kasım üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. OPEC+, eylül toplantısında ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı vermişti. Üretim artışı beklentisi, küresel piyasalarda arz fazlası endişelerini artırıyor.

Suudi Arabistan’ın pazar payını genişletme hedefiyle OPEC+’nın kasımda günlük 500 bin varile kadar üretim artırabileceği öne sürüldü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 26 Eylül haftasında

ABD’nin ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artarak üç haftalık düşüş trendini durdurdu. Bu beklenmedik artış, rafineri faaliyetlerindeki yavaşlama ve talepteki düşüşe işaret etti. Benzin stokları 300 bin varil, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi.

ABD’de Kongre’nin bütçe tasarısını onaylayamaması sonucu başlayan hükümet kapanması piyasaları olumsuz etkiledi. Kapanışın, tarım dışı istihdam ve enflasyon gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirebileceği, bunun da enerji talebi öngörülerini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, arz fazlası kaygıları, siyasi belirsizlikler ve OPEC+’nın üretim kararlarına ilişkin beklentilerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik açıdan 68,98 dolar direnç, 64,70 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Brent petrol fiyatları nereye gidiyor? OPEC+ toplantısı kritik! (1 Ekim 2025)

Brent petrolde yükseliş! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (29 Eylül 2025)