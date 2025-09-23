Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (23 Eylül 2025)

Dün 11.468,07 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,82 puan ve yüzde 0,91 düşüşle 11.363,25 seviyesinden başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 değer kaybıyla 11.361,96 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.331,46, en yüksek 11.418,34 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 geriledi. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19’u prim yaparken 78’i değer kaybetti, 3’ü sabit kaldı. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 785 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde oluştu.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 147,6 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4210 liradan, avro 48,9300 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 3 bin 785 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 66,3 dolardan satılıyor.

