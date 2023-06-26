Dolar ve Euro'da tüm zamanların rekoru

Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesinde 25,6-25,8 arasında dengeye oturan Euro kuru, bugün Euro TL karşısında ilk kez 28'i geçti. Dolar kuru ise 25,84'e kadar çıktı. Dolar ve Euro bu rakamlarla yeni rekorunu kaydetti.

Dolar ve Euro'da tüm zamanların rekoru

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 21,5’in altında olan Euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesi 25,6-25,8 arasında dengeye oturan Euro kuru, faiz kararından sonra 27’yi geçmişti.

Euro saat 11:33 itibarıyla 28.14'ü görerek zirve tazeledi.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 20’nin altında olan dolar kuru, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında Merkez Bankası'nın 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar kuru, faizin yeteri kadar artmamasının ardından yeniden yükselerek 25’i geçmişti.

Dolar yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından gün içinde zirvesini 25,84'e kadar çıkardı. Dolar kuru saat 11:34 itibarıyla yüzde 2,13 artışla 25,79'dan işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, Euro'nun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.

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