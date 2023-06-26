Dolar ve Euro'da tüm zamanların rekoru

Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesinde 25,6-25,8 arasında dengeye oturan Euro kuru, bugün Euro TL karşısında ilk kez 28'i geçti. Dolar kuru ise 25,84'e kadar çıktı. Dolar ve Euro bu rakamlarla yeni rekorunu kaydetti.