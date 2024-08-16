Dolar yeni rekora kapı açtı

Dolar kuru hafta başından bu yana gösterdiği karışık seyrini hafta kapanışında yukarı yöne taşıdı. Haftaya 32,22 seviyesinde başlayan dolar kuru hafta içinde karışık bir seyir sergiledikten sonra dün gece rekor tazeledi.

Dün 33,57 seviyesine gerileyen dolar kuru dün 33,70 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı.

Dolarda ki rekor seviyeler yeniden hız kazandı. 33,00’lü seviyelerinde hızla aşıldığı dolar kuru gözünü şimdi 38,00’li seviyelere dikti. Henüz 29 Temmuz Pazartesi günü 33,00’lü seviyeleri test eden dolar kuru 18 gün de tam 70 kuruşluk bir sert yükseliş göstererek yeni rekorları peş peşe getirdi.

Dolar bu seyrini yeni güne taşıdı. Sabah 08.40’da 33,68 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde yukarı önlü bir seyir sergiliyor. 13 Ağustos’tan bu yana rekor üstüne rekor kıran Euro/TL yeni günde de yükselmeye devam ediyor.

Dün 36,88 seviyesine gerileyen Euro/TL 37,18 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bugün sabah aynı saat diliminde ise 37,07 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkiliyor. Geçtiğimiz hafta piyasaları derinden etkileyen ABD resesyon endişesi dizginlendi. Bu hafta ABD tarafında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında açıklanması Fed'in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

20 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Gelecek hafta ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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