Dolar yeni rekora kapı araladı

Dolar/TL dünü dalgalı seyirde geçirirken, yeni günde yukarı yönlü hareketlendi. Dolardaki yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayını yukarı yönlü seyirle geçiren dolar kurunda yeni rekorlar merakla bekleniyor.

Ağustos henüz bitmeden 34,00’lü seviyelerin üzerini test eden kur, yeni rekora kapı araladı.

Dünü 33,89 – 34,03 aralığında geçiren dolar kuru günü 33,95 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 08.33’te 34,01 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Ağustos ayının ilk gününden bu yana rekor üstüne rekor kıran, Euro/TL, ağustos sonuna doğru bu seyrini sürdürüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 38,13 seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı.

Dünü 37,86 – 38,13 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,95 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde sabah seansında ise 38,02 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yoğun bir haftaya başlarken, ekonomik verilerin etkisiyle, dalgalı seyir sergileyen para piyasaları gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri takip edildi.

Kapasite kullanım oranı 75,04 ile beklentilerin altında kalırken, imalat güven endeksi ise 98,5 ile beklentinin altında kaldı.

Bu hafta ABD tarafında ise büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları piyasaların radarında yer aldı.

4 SAATLİK DOLAR/TL KURU

4 SAATLİK EURO/TL KURU

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