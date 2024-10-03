Dolar yıl sonu kaç lira olacak? Beklenen anket sonuçları geldi

Anket sonuçlarına göre dolar/TL'nin bir ay sonra 34,6267 TL, yıl sonunda 36 TL, altı ay sonra 37,67 TL, 12 ay sonraysa i41,25 TL'yi görecek.

Reuters’ın düzenlediği anket sonuçlarına göre, Türk lirası yıl sonunda ABD Doları karşısında yüzde 5 oranında bir kayıp yaşayacak. Öngörülere göre Türk Lirası’nın yıl sonuna doğru değer kaybı sürecek.

DOLARDA YIL SONU TAHMİNİ 36 LİRA

Ankette öne çıkan tahminlere göre, dolar/TL paritesi bir ay içinde 34,6267 seviyesini görecek. Yıl sonunda 36 liraya, 6 aylık dönem sonunda 37,67 lirayı görecek. Anket sonuçlarına göre 12 ay içinde ise dolar/TL 41,25 lirayı aşacak.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK ARTTI

Geçtiğimiz yıl, dolar karşısında önemli kayıplar yaşayan gelişmekte olan piyasa para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini 50 baz puan indirmesiyle bir toparlanma sürecine girdi. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olmaması ve son gelişmeler, piyasalarda belirsizliği gideremedi.

FED Başkanı Jerome Powell'ın, önümüzdeki dönemde sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı görüşünü kuvvetlendiren açıklamalar yapması, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. Bu durum, Orta Doğu'daki artan gerilimle birleşince, para birimlerinin toparlanma çabaları da sınırlı kıldı. Özellikle TL gibi gelişmekte olan piyasa para birimleri, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hassas bir deneme girdi.