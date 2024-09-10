Dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi

Dolar kuru haftaya yatay seyirde başlarken gün içinde bir miktar kısmi yükselişler sergileyerek bu seyrini yeni güne taşıdı.

Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde tamamlayan kur, yeni haftanın ikinci işlem gününde yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 33,94 – 34,07 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,03 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında 08.30’da 34,08 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden Euro/TL, yeni haftaya yatay seyirde başladıktan sonra bu seyrini haftanın ikinci işlem gününde de sürdürdü.

Dünü 37,57 – 37,75 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,59 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında saat diliminde 37,66 seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yurtiçi piyasalarını etkileyen veriler takip edilirken, bu hafta ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan haber akışları piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde faiz kararı toplantısı yakından izlenecek.

Piyasalarda yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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