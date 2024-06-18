Dolara karşı flaş altın hamlesi. Hepsi harekete geçti

Son verilere göre, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları, altının küresel rezervlerdeki payının yıllar önümüzdeki yıllarda artacağını ve ABD dolarının payının azalacağını öngörüyor. Dünya Altın Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve merkez bankalarının katılımcı olarak yer aldığı ankette, katılımcıların yüzde 69'u altının beş yıl içinde küresel rezervlerde daha yüksek bir paya sahip olacağını değerlendirdi. Bu oran, geçtiğimiz yıl yüzde 62 iken, 2022 yılında ise yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

ALTINA OLAN TALEPTE ARTIŞ

Dünya Altın Konseyi’nin yaptığı açıklamaya göre, anket sonuçları, son 2 yıldır küresel merkez bankalarının altına olan talebindeki sert artışı destekliyor. 2023 yılında merkez bankalarının toplam 1.037 ton altını rezervlerine eklediğini ifade eden Konsey, 2022 yılındaki 1.082 tonluk alım hamlesine yakın seyreden altına yönelik merkez bankası talebinin anket sonuçlarına da yansıdığını düşünüyor.

Söz konusu ankete katılım sağlayan merkez bankalarının büyük çoğunluğu, faiz oranı seviyeleri, enflasyon endişeleri ve jeopolitik istikrarsızlık gibi faktörlerin rezerv yönetim kararlarını etkileyen başlıca faktörler olduğunu ifade ederken bu faktörlerin, gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonomiler (EMDE) arasında farklı ağırlıklara sahip olsa da, altın ve doların rolü konusunda genel bir yakınlaşma olduğu fark ediliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin Merkez Bankaları Küresel Başkanı Shaokai Fan, konuya ilişkin "Daha gelişmiş ülkeler, altının küresel rezervlerde daha fazla yer tutacağını ve doların bu rezervlerdeki payının azalacağını düşünüyor" açıklamasında bulundu.

IMF’nin bu ay yaptığı araştırmaya göre, doların küresel döviz rezervleri içindeki payı 2000'deki yüzde 70 seviyesinden 2023 yılında yüzde 55'e düştü.