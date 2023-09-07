Dolara meydan okudular: BRICS’in ilk ‘sembolik’ banknotu görücüye çıktı

BRICS ülkeleri, ABD dolarının küresel hegemonyasını kırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplanan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı.

Dolara meydan okudular: BRICS’in ilk ‘sembolik’ banknotu görücüye çıktı

İsmini üye ülkelerin İngilizce'deki adlarının baş harflerinden alan BRICS, ABD dolarının küresel hegemonyasını kırmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde toplanan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı.

İran resmi ajansı IRNA'da yer verilen habere göre, BAE'nin yeni üye sıfatıyla BRICS'e katılımı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi sembolik olarak Rusya'da basıldığını söylediği 100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yapıp, BAE büyükelçisine sundu.

Rusya'nın "banknot" hamlesi, ABD dolarına karşı yapılan bir rekabet aracı olarak konumlanırken, banknottaki BRICS üyesi 5 ülkenin bayrakları dikkat çekti. Öte yandan banknotta "BRICS Yeni Kalkınma Bankası" adına da yer verildi.

İlk üyelerinin Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu, ekonomik ve ticari bir birlik olan gruba, son dönemde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan üye olmuştu.

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