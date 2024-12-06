Dolarda günün ilk rakamları belli oldu

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Dolarda günün ilk rakamları belli oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 34,79 liradan, euro 36,78 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte haftasın son iş gününde döviz kurları...

Döviz kurlarında iç ve dış piyasada hareketlik devam ediyor. Günün ilk rakamları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'de dün doların efektif kuru alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak açıklanmıştı.

Dolar haftanın son iş güne serbest piyasada 34,79 liradan giriş yaptı. Euronun satış fiyatı ise 36,78 lira olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0560 oldu. Sterlinin bugün satış fiyatı ise 44,34 liradan kayıtlarda yer aldı.

Yeni günde ise dolar/TL saat 09.00 itibarıyla satışı 34,7907 TL oldu. Euro ise aynı dakikalarda 36,78 TL seviyelerinde seyrediyor.

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