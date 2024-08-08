Dolarda kritik bölge

Hafta başında sert satışların yaşandığı dolar kuru dün bir miktar satıcılı seyir sergiledikten sonra yeni günde ise sabah seansında yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

Dolar/TL kuru, 6 Ağustos Salı günü 33.64 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Ancak dün bir miktar satıcılı seyir sergileyerek 33,38 seviyesine geriledi.

Dolar kuru, dünü 33,61 – 33,38 aralığında geçirdikten sonra yeni günde sabah seansında 33,50 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin yukarı yönlü yükselişi tetikleyebilir.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Piyasalarda yaşanan resesyon endişelerinin ardından 6 Ağustos Salı günü 36,84 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Rekor tazeleyen Euro/TL, dün bir miktar satıcılı seyir sergileyerek 36,51 seviyesine geriledi.

Dünü 36,78 - 36,51 aralığında geçiren Euro/TL yeni günde aynı saat diliminde 36,74 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda ABD resesyon korkusu, piyasaların haftaya sert kayıplarla başlamasına neden oldu.

ABD tarafından tarım dışı verisinin 114 bin ile beklentilerin altında kalmasının ardından istihdama yönelik beklenen negatif düşünce piyasalarda resesyonu tetikledi. Bazı döviz kurları rekor kırarken, borsalar ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu takip edilecekken, ABD tarafında ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları piyasaların radarında yer alıyor. Gelecek olan haber akışları piyasalar tarafında yüksek hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EUR/TL GRAFİĞİ

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.