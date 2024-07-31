Dolarda ok yaydan çıktı

Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru yeni günde bu seyrini sürdürüyor. Haftaya 32,82 seviyesinden başlayan dolar kuru, bu seyrini yeni günde taşıdı.

Dünü 32.99 – 33,11 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,05 seviyesinde geride bıraktı.

Dolardaki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Dolardaki ateşi durdurabilmek artık pekte mümkün değil çünkü ok yaydan çıktı bir kere. Son zamanlarda 33,00‘lü seviyeleri mesken tutan kur, yeni günde yükselişine devam ederek yeni rekorlara yelken açtı.

Yeni günde sabah 08.17’de 33,10 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de yükseliş trendinin olduğu görülüyor. Hafta başından beri yukarı yönlü hareketlenen Euro/TL haftaya 35,73 seviyesinden başladıktan sonra yükselişini yeni güne taşıdı.

Dünü 35,71 – 35,88 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,76 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,84 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bugün piyasaların radarında Fed faiz kararı toplantısı yer alıyor. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinden sabit bırakması bekleniyor. Fed’in karar metninde yer alan ifadeler piyasalar tarafından merak bekleniyor.

Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar, Fed’in gelecek toplantılarına ilişkin mesajlar verebilir.

Bugün aynı zamanda ABD’de öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu ver Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri ABD ekonomisine dair sinyaller verebilir.

Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı. Temmuzda ise yüzde 2,5 olarak açıklanması öngörülüyor. Enflasyon geçtiğimiz ay ise yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı.