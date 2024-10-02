Dolarda son durum 02-10-2024

Ayşe Memiş
Dolarda son durum 02-10-2024

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik risklerin etkisiyle dün karışık seyir sergileyen piyasalar bugün yeniden toparlanma eğilimine girdi. Dolar kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlenirken, Euro/TL’de yükselişlerin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Hafta başından bu yana yükselişlerin hakim olduğu dolar kurunda yeni günde de bu seyrin devam ettiği görülüyor.

Dünü 34,07 - 34,22 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,10 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.39’da 34,18 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

dolargr.jpgEURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor. Dün küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir görüldü. Dünü 37,78 - 38,13 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,78 seviyesinden kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,87 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

eurgr.jpgKÜRSEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda dün yoğun hareketlilik yaşandı. Jeopolitik risklerin kazanmasıyla beraber para piyasalarında sert hareketlenmeler gündeme geldi. Para piyasaları ani satış dalgalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra yeni günde tekrardan toparlanma eğiliminde bulundu.

Makro ekonomik gelişmeler tarafından baktığımızda ise dün küresel piyasalarda Euro Bölgesi enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 1.8’e gerileme gösterdi.

Bugün ise ABD tarafından öncü istihdam verisi piyasaların radarında yer alıyor. Bu veri tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri para piyasalarında yeniden hareketliliği meydana getirebilir.

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