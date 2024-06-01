Dolar'da yıl sonu tahminleri değişti. Dev bankalar Türkiye tahminlerini değiştirdi

En son JPMorgan, dolar/TL yıl sonu tahminini açıklayarak aşağı yönlü bir revize açıkladı. DİBS tavsiyesi "ağırlığı artır" seviyesine yükseltilirken Dolar-TL tahminleri için JPMorgan 35.5 lira öngörüsünde bulundu. Bank of America yıl sonu dolar tahminini 38 lira olarak açıklarken HSBC ise Türkiye dolar tahmininin 37-40 lirasında arasında verdi.

2023 Eylül ayından bu yana sürekli değer kaybeden TL, Mart'ta yüzde 3.5 ile Temmuz'dan bu yana en büyük değer kaybını gördü. Ancak, Nisan'da yüzde 0.04 oranı ile sınırlı bir değer kazancı görüldü. Mayıs'ta ise , dolar karşısında bir güçlenme gösterek neredeyse aynı seviyelerde kaldı.

MERKEZ BANKASININ YIL SONU BEKLENTİSİ 41.80 TL

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayına yönelik piyasa katılımcıları anketinde, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 41.80 lira olarak belirtilmişti. Küresel bankalar da Türkiye beklentilerini açıklamaya başladı.

JP MORGAN'DAN YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ: 35.5 LİRA

JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığına dair artan güveni vurguladı. Dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e indirdi. JP Morga, 2025 sonuna kadar ise Türkiye'de enflasyonun yüzde 25'e ineceğini öngördü.

BANK OF AMERİCA'NIN DOLAR TAHMİNİ: 38 LİRA

Geçtiğimiz günlerde Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda dolar/TL ve enflasyon tahminlerini duyurdu. BofA, TL’deki yoğun pozisyonlanma ve enflasyondaki inatçılığın en önemli endişe kaynakları olduğunu vurguladı. BofA'nın raporunda "TL’nin istikrara kavuşması durumunda dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Ancak, yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alınırsa sermaye girişleri yavaşladığında TL’de nominal değer kaybı olabilir" tespitlerinde bulundu. BofA, dolar/TL’nin 2024 sonunda 38 seviyesinde olmasını beklediklerini açıkladı.

HSBC'NİN ÖNGÖRÜLERİ: 37-40 LİRA ARALIĞI

HSBC stratejistleri ise13 Mayıs tarihli duyurularında dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı. HSBC, TCMB'nin enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak tahminlerini revize etti. HSBC dolar/TL'nin yıl sonuna kadar yukarı yönlü, ancak yavaş ve sınırlı bir hareket göstereceğini öngördü ve yıl sonu tahminini korudu. Banka dolar/TL'de yıl öngörüsünü 37-40 lira aralığında tuttu.