Büyük skandal. Eczanelerde ilaç bulunamıyor. Piyasada antibiyotik ve ateş düşürücü bile yok

Erman Çimen / Yeniçağ - Özel Haber

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve döviz kuru artışı her sektörde olduğu gibi sağlık alanını da yakından etkiliyor.

Eczanelerde antibiyotik ve ateş düşürücü başta olmak üzere ilaç bulunamama krizi giderek büyüdüğünü anlatan eczacılar krizin nedenlerini Yeniçağ’a anlattı.

Eczacı Zühal Özkul, döviz kurundaki artış ve ilaç kur fiyatının sabitlenmesi nedeniyle firmaların piyasaya ilaç vermediğini söyledi.

En basit ağrı kesici, ateş düşürücülerin bile depolara gelmediğini belirten Özkul şunları söyledi:

“Öncelikle geçen sene de aynı sorunu yaşamıştık. Bunun birkaç sebebi var.

DOLAR VE EURO FARKI YÜZÜNDEN FİRMALAR İLAÇ VERMİYOR

En önemli ve esas sebebi Dolar ve Euro kurundaki farklılıklar. Yurt dışından gelen ilaçları Türkiye’de satmak istemiyorlar çünkü gerekli karlılığı sağlayamıyorlar. Bu sebepten dolayı birçok ilaçta sıkıntı yaşıyoruz. Çok bilinen antibiyotiklerin muadilleri bile piyasada yok.

İLAÇ ZAMMI BEKLENİYOR

Sebeplerin bir tanesi de Şubat ayında beklenen ilaç zammı. Yaklaşık yüzde 40 oranında bir zam olacak. Bu yüzden hem firmalar hem de ecza depoları ilaçları tutuyorlar.

Bu sorunun bir diğer nedeni de ham madde sıkıntısı. Pandemiden sonra sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle ilaçlar üretilmediğinden fiyatlar artıyor.

KRİZ MECLİS’E TAŞINDI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken konuyu Meclis gündemine taşıdı.

6 METRELİK LİSTEYİ GÖSTERDİ

Eczanelerde bulunamayan ilaçların 6 metre tutan listeyi kürsüde açıklayan CHP’li Taşçıer, “İşte Türkiye'de olmayan ilaçların listesi! Alt alta yazınca 6 metre tuttu, kürsüde hepsini açamadım bile... İlaç sorunu yok diyen Sağlık Bakanı gelsin bir eczaneye beraber gidelim tek tek bunları sorgulayalım, var mı yok mu beraber görelim. Gelir mi? Gelemez.” İfadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım: