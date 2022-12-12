12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Büyük skandal. Eczanelerde ilaç bulunamıyor. Piyasada antibiyotik ve ateş düşürücü bile yok

Büyük skandal. Eczanelerde ilaç bulunamıyor. Piyasada antibiyotik ve ateş düşürücü bile yok

Eczanelerde antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücüler başta olmak üzere ilaç bulunamama krizi giderek büyüyor. Eczacılar bu sorunun nedenlerini Yeniçağ’a anlattı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 20:31
Takip Et

Doları Euro'yu kim yukarı çıkardı. Eczanelerde ilaç bulunamıyor. Büyük skandal

Büyük skandal. Eczanelerde ilaç bulunamıyor. Piyasada antibiyotik ve ateş düşürücü bile yok
+
Aa
-

Erman Çimen / Yeniçağ - Özel Haber

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve döviz kuru artışı her sektörde olduğu gibi sağlık alanını da yakından etkiliyor.

Eczanelerde antibiyotik ve ateş düşürücü başta olmak üzere ilaç bulunamama krizi giderek büyüdüğünü anlatan eczacılar krizin nedenlerini Yeniçağ’a anlattı.

Eczacı Zühal Özkul, döviz kurundaki artış ve ilaç kur fiyatının sabitlenmesi nedeniyle firmaların piyasaya ilaç vermediğini söyledi.

En basit ağrı kesici, ateş düşürücülerin bile depolara gelmediğini belirten Özkul şunları söyledi:

“Öncelikle geçen sene de aynı sorunu yaşamıştık. Bunun birkaç sebebi var.

DOLAR VE EURO FARKI YÜZÜNDEN FİRMALAR İLAÇ VERMİYOR

En önemli ve esas sebebi Dolar ve Euro kurundaki farklılıklar. Yurt dışından gelen ilaçları Türkiye’de satmak istemiyorlar çünkü gerekli karlılığı sağlayamıyorlar. Bu sebepten dolayı birçok ilaçta sıkıntı yaşıyoruz. Çok bilinen antibiyotiklerin muadilleri bile piyasada yok.

İLAÇ ZAMMI BEKLENİYOR

Sebeplerin bir tanesi de Şubat ayında beklenen ilaç zammı. Yaklaşık yüzde 40 oranında bir zam olacak. Bu yüzden hem firmalar hem de ecza depoları ilaçları tutuyorlar.

Bu sorunun bir diğer nedeni de ham madde sıkıntısı. Pandemiden sonra sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle ilaçlar üretilmediğinden fiyatlar artıyor.

KRİZ MECLİS’E TAŞINDI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken konuyu Meclis gündemine taşıdı.

6 METRELİK LİSTEYİ GÖSTERDİ

Eczanelerde bulunamayan ilaçların 6 metre tutan listeyi kürsüde açıklayan CHP’li Taşçıer, “İşte Türkiye'de olmayan ilaçların listesi! Alt alta yazınca 6 metre tuttu, kürsüde hepsini açamadım bile... İlaç sorunu yok diyen Sağlık Bakanı gelsin bir eczaneye beraber gidelim tek tek bunları sorgulayalım, var mı yok mu beraber görelim. Gelir mi? Gelemez.” İfadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
12.12.2022 20:38
olan vatandaşa oluyor artık ilaç peşinde koşuyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
2
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
3
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
5
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
6
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktı
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktı
﻿Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu
﻿Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu
﻿Kirazlı-Başakşehir metro hattında seferler durdu
﻿Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı
﻿Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı
﻿Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı
﻿Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı
﻿Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı
﻿Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.