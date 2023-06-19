Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı döviz kurunun 35 TL’ye yükselmesi halinde bile ihracat hedeflerine ulaşmanın ‘zor’ olduğunu söyledi.

Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık

Dolar her yeni güne rekorla başlıyor. Türk Lirası her geçen gün Dolar ve Euro karşısında değer kaybediyor. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı.

Türk Lirası'ndaki Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise Perşembe günü politika faiz kararının açıklayacak.

Dünya’dan Nurdoğan Arslan Ergün’e konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, kurun 35 TL’ye yükseldiği yani TL’nin daha da değersizleştiği bir ortamda bile ihracat hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Gültepe, hedefe ulaşmak için üretimin artırılması gibi çeşitli şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Gültepe, şunları dedi:

Kur 35 TL olsa bile bugünkü koşullarda 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak zor. Öncelikle sektörel bazda üretimleri artırmamız lazım. Bugün kapasite kullanımları yüzde 60’larda.

Asgari ücret desteği uzatılmalı, elektrikle doğalgaza indirim gelmeli. Kısa süre içinde şartlar yerine getirilirse 300 milyar dolar ihracata ulaşılabilir.

Uzakdoğu pazarları yeniden açıldı. Bugün fiyatlarımız Uzakdoğu ülkelerine göre yüzde 20-40 arasında daha pahalı. Fiyat rekabeti yapalım demiyorum ama fiyatta yüzde 5-10 daha pahalı olsak bile Avrupa bizi tercih eder.

Faizlerde sert bir artış olmaz ama sabit de kalmaz. Rasyonel politikalara dönüleceği mesajını vermek için faiz yüzde 15 civarına çıkarılabilir.

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