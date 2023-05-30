Doların ateşi söndürülemiyor. Oynatmaya az kaldı Merkez Bankası nerede

Dolar dakika dakika rekor kırıyor. Seçim bitti resmi kurda bile dolar bir günde 40 kuruşa yakın değer kazandı, TL ise değer kaybetti. Seçimin ardından bir anda 20 liranın üzerine çıkan dolar merdivenleri hızla tırmanıyor, rekor üstüne rekor kırıyor. Sabah, düne göre 10 kuruşun üzerinde bir artış yaşayan dolar 20,23 TL'yi gördü. Ancak bu artış durdurulamadı. Saatler 11,25'i gösterdiğinde dolar 20,34 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR KAÇ LİRA

Resmi kurda biler dolar 20,34 TL'yi görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da doların satışı 20.85 liraydı

BANKALARDA DOLAR KAÇ TL

Bankalarda ise dolar alış fiyatı resmi kur üzerinden olurken, satışa gelince makas iyice açıldı. Doları 20.27 ile 20.29 TL'den alırken, satış fiyatları uçtu, 22 liranın üstüne çıktı. Bazı bankalar doları 22.37 TL'den sattı.