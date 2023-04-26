Doların patronundan yeni karar

ABD Merkez Bankası FED, küresel finansal sisteme likidite sağlamak için günlük dolar provizyonu uygulaması kararını değiştirdi.

Doların patronundan yeni karar

ABD Merkez Bankası, Euro Bölgesi, Kanada, Japonya, İngiltere ve İsviçre'deki muadilleri Mart ayında küresel finansal sisteme likidite sağlamak amacıyla günlük dolar provizyonu uygulaması başlatmıştı.

Bloomberg HT'nin aktardığı açıklamaya göre, "Dolar fonlama koşullarındaki iyileşmeler ve son dolar likidite operasyonlarına yönelik düşük talep göz önüne alındığında kurumlar ortak olarak 7 günlük operasyonların sıklığını günlükten haftada bire döndürmeye karar verdiler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu merkez bankaları, piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde ABD doları likidite tedarikini yeniden ayarlamaya hazır. Bu merkez bankaları arasındaki takas hatları, mevcut sabit tesislerdir ve küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite destek mekanizması işlevi görür ve böylece bu tür baskıların hem yurt içinde hem de yurt dışında hanehalkı ve işletmelerin kredi arzı üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olur" denildi.

Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.

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