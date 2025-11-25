Dün düşüş yönünde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 gerileyerek 42,4200 puandan günü kapattı.Bugün saat 09.30'da dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,4570'te seyrediyor. Aynı saatte avro/TL yüzde 0,1 yükselerek 48,9570, sterlin/TL ise yatay kalıp 55,6740 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 100,2 puanda hareket ediyor.Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin ilişkilerindeki iyileşme, küresel risk algısını yumuşatarak varlık fiyatlarını olumlu etkiledi.Bu süreçte Fed yetkililerinin iyimser açıklamaları, faiz indirim öngörülerini pekiştirdi.Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki kaygılarını paylaşarak, aralık toplantısında faiz indirimini savunduğunu belirtti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.Bu açıklamalarla para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimi olasılığı yüzde 80'e yaklaştı.

Analistler, bugün Türkiye'de sektörel enflasyon beklentileri ile yurt dışında Almanya büyüme, ABD ÜFE ve perakende satışlar gibi yoğun verilerin izleneceğini vurguladı.