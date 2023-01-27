Hava koşullarına ve kullanılan kozmetik ürünlerine bağlı olarak dudaklar zarar görebiliyor. Daha sağlıklı dudaklara sahip olmak ve dudakları daha dolgun göstermek isteyen kişiler çeşitli dudak bakımı yöntemlerine başvuruyor. Peki, Dolgun dudaklara sahip olmak için ne yapmalı? Dudak bakımı nasıl yapılır?

Dudakları dolgunlaştırmak ve dudak bakımı yapmak için pek çok doğal yöntem bulunuyor.

Doğal yağlar ve içeriği tamamen doğal maskeler ile dolgun ve güzel görünen dudaklara sahip olabilirsiniz. Uzmanlar dolgun dudaklara sahip olmak için estetik işlemlere başvurmadan önce bu doğal yolların araştırılmasını tavsiye ediyor. Peki, Dudak bakımı nasıl yapılır? Dolgun dudaklara sahip olmak için ne yapmalı?

DUDAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Dudaklarınızı ölü hücrelerden arındırarak daha güzel görünmelerini sağlayabilirsiniz. Toz şeker ile haftada 2-3 kez dudaklarınıza peeling yaptığınızda ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Böylece dudaklarınız daha yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur.

Dudakları dolgunlaştıran doğal yöntemler arasında nane yağı ilk sırada yer alıyor. Nane yağı dudaklara düzenli olarak uygulandığında dolgunluk hissi yaratıyor. Nane yağı kan dolaşımını hızlandırarak cildi de yeniliyor.

Dudaklarınızı diş fırçası ile fırçalayın. Önceden buzdolabında beklettiğiniz nane yağını dudaklarınıza sürün ve 15-20 dakika bekletin. Dudaklarınız istediğiniz dolgunluğa ulaşana kadar nane yağını kullanmaya devam edin.

Karabiber yağı yakıcı bir özelliğe sahiptir ve dudaklara uygulanırken son derece dikkatli olmak gerekir. Karabiber yağı cilte uyarım sağlayarak sürüldüğü bölgede kolajen sentezi sağlar. Karabiber yağı dudakların daha dolgun görünmesine yardımcı olur.

Dudaklarınızı yine temiz bir diş fırçası ile fırçalayın. Karabiber yağını dudaklarınıza sürün. Dudaklarınızın yağı emmesini bekleyin. İstediğiniz dolgunluğa erişene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kış mevsiminde dudaklar daha fazla kuruyacağı için nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Gün içerisinde belirli aralıklarla dudaklarınıza bu kremleri sürmeniz gerekir.

Zeytinyağını dudaklarınızı nemlendirmek için kullanabilirsiniz.