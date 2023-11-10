Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hüzün dolu anlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.
Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.
Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da vefatının ardından zaferlerle kazanılmış bir Cumhuriyet bıraktı.
Dolmabahçe Sarayı'ndaki hüzün dolu anlar gündem oldu.
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