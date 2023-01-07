Cenk attı: İnönü'de rekora ortak oldu

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandıran Cenk Tosun, Vodafone Park çimlerinde 23. kez gol sevinci yaşadı.

Cyle Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu rekorunu tek başında elinde tutuyordu.