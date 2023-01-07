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Cenk attı: İnönü'de rekora ortak oldu

İnönü'de Cenk Tosun rüzgarı esiyor...

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:47
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Dolmabahçe'de Cenk Tosun tarihe geçti: Larin'i yakaladı

Cenk attı: İnönü'de rekora ortak oldu
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Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Kasımpaşa maçının 28. dakikasında ağları havalandıran Cenk Tosun, Vodafone Park çimlerinde 23. kez gol sevinci yaşadı.

Cyle Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu rekorunu tek başında elinde tutuyordu.

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