Dolmabahçe’de yatırım zirvesi. 8 yıl sonra bir ilk!

Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları küresel iş dünyasına tanıtılması hedeflenen Yatırım Danışma Konseyi 8 senenin ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin önemsendiği zirveyle Türkiye’nin yeniden reform ajandasına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Bugün saat 14.00'te başlayacak zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak yapılması planlanırken, zirve sonunda basın bildirisi yayımlanacak.

2 KURUM, 18 KÜRESEL ŞİRKET

Sabah gazetesinden Dilek Güngör’ün haberine göre, Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum ve 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcının katılım sağlaması bekleniyor.

Gerçekleşecek olan zirveye, varlık fonlarından enerji şirketlerine, gıdadan petrokimya ve otomotiv firmalarına kadar çok sayıda yabancı firmanın katılım sağlayacağı aktarıldı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

FIRSATLAR MASADA

Düzenlenecek zirvede, yabancı yatırımcılara, 'dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri' konusundaki fırsatlar tanıtılacak.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere 2024-2028 yıllarını içeren strateji de yayımlandı.

Yayımlanan strateji kapsamında; 1973-2002 döneminde sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, 2002-2023 dönemde ise 262 milyar dolara yükselerek yeni yatırımları bünyesine dahil etti.

Son 20 senede, Türkiye'nin UDY'den aldığı pay yüzde 0.2'den 0.9'a yükseldi. Bu stratejiyle Türkiye'nin UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor.

Stratejide "iklim dostu yatırımlar", "dijital yatırımlar", "küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar", "bilgi yoğun yatırımlar", "nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar", "katma değerli hizmet yatırımları", "nitelikli finansal yatırımlar", "bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar" önceliklendirildi.