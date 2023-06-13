Dolmuşçuların kavgası cinayetle bitti

Adana’da iki dolmuş sürücüsünün yolcu almak için kavga etmesi sonucu sürücünün biri hayatını kaybetti. Diğer sürücü ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs tutuklandı.

Dolmuşçuların kavgası cinayetle bitti

İHA’nın haberine göre, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde 10 Haziran’da dolmuş sürücüleri Mehmet Tayfun Kalan (38) ile Musa T. (27) arasında yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada Kalan ve Musa T. birbirlerini bıçakla yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanedeki tedavisi tamamlanan Musa T. ile olay sırasında yanında bulunan ve olaya karıştığını tespit ettiği A.K.’yi (16) gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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