Dolu aniden bastırdı. İlçeye kabusu yaşattı

Kaynak: İHA
Dolu aniden bastırdı. İlçeye kabusu yaşattı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden bastıran ve 30 dakika kadar yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kazalar yaşandı, camlar kırıldı, elektrik telleri koptu. Çiftçilerin ürünleri zarar gördü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, hayatı felç etti. Dolu tanecikleri yer yer ceviz büyüklüğüne ulaşırken, şehir merkezi, Siverek-Diyarbakır karayolu ve çevre köylerde etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolunda trafik durma noktasına geldi. Karayolunu kullanan sürücüler, dolu yağışının yol tutuşunu azaltması ve görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yolda birçok araç kayarak yoldan çıktı veya birbirine çarptı. Meydana gelen kazalarda 5 araç hasar görürken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalara karışan araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı.

BÜYÜK ZARAR VERDİ

Karayolları ekipleri, yolda biriken dolu taneciklerini temizlemek için çalışma başlattı. Dolu yağışı, bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörüne de büyük zarar verdi. Daha önce kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler, dolu yağışıyla birlikte ürünlerinin büyük bir kısmını kaybetti.

Hayvanlarını otlatan besiciler ise dolu yağışından korunmak için sığındıkları yerlerde mahsur kaldı. Dolu yağışı, ayrıca şehir merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını, camlarını kırdı. Elektrik tellerini koparttı.

Belediye ekipleri, zarar gören yerlerde onarım çalışması yaparken, yetkililer de bölgede incelemelerde bulundu. Dolu yağışının verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

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