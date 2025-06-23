Dolu felaketinden zarar gören çiftçilere Zafer Partisi'nden büyük destek

15 dakika süren dolunun Yozgat merkez de toplam 40 köyü olumsuz etklilediği bahçeler ve tarlalarda da büyük zarara neden olduğu bildirildi.

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde dolu felaketinden zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla önemli bir yardım kampanyası başlatıyor.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeref Gül’ün girişimleriyle, Yozgat merkez ve bağlı köylerdeki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirilecek.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeref Gül

"40 BİN ADET SEBZE FİDESİ DAĞITIMI YAPILACAK"

Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, yaptığı açıklamada, “Dolu yağışından zarar gören çiftçilerimize kişi başı 50 ila 70 adet arasında, toplamda yaklaşık 40 bin adet sebze fidesi dağıtımı yapılacak. Dağıtım, 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek” dedi.

Altıntaş, sebze fidesi yardımının, çiftçilerin yaşadığı zararı bir nebze olsun telafi etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Bu süreçte bizlere destek olan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi hemşehrimiz Sayın Şeref Gül’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Soldaki Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, Sağdaki Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Şeref Gül

HALK MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Zafer Partisi sebze fidesi yardımı, Yozgat’ta dolu yağışından etkilenen üreticilere umut olurken, parti yönetimi tarafından yapılan bu yardım çalışması yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı.



Doludan zarar gören yerler şu şekilde olduğu bildirildi:

Merkez ilçeye bağlı Dayılı, Topaç, Musabeyli, Penbecik, Lök, Özlüce, Kaşkışla, Osmanpaşa, Bayatören, Sarınınören, Battal bahçecik, dereboymul, başınayayla, erkekli, dereboymul, sarıhacılı, başıbüyük, Yerköy ilçesine bağlı Küçüknefes, Gündoğdu, Bicikler, İğdecik köyleri, Çandır ilçesine bağlı İğdeli Köyü, Sarıkaya ilçesine bağlı Karabacak, Yukarı Sarıkaya, Burunkışla, Deredoğan, Tepe Doğan, Pınar Kaya, Akbenliçiftliği, Yahyalı, Çatak