Dolu kayısı ağaçlarına zarar verdi

Kaynak: İHA
Dolu kayısı ağaçlarına zarar verdi
Elazığ’da geçen gün etkili olan dolu, kayısı bahçelerini vurdu.

Normal şartlarının dışında seyreden hava koşulları tarım alanlarını vurmaya devam ediyor.

Birçok tarım ürünü telef olurken, sellerle meydana gelen felaketler can kayıplarına bile neden oluyor.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, geçen gün şehir merkezinde etkili oldu.

Dolu yağışı sebebiyle kayısı bahçeleri büyük zarar meydana geldi. Üreticiler, büyük oranda verim kaybı yaşayacaklarını belirtti.

Normalde kayısının en güzel yetiştiği ve dünyaya ihracatın en fazla olduğu il Malatya. Ancak Elazığ’da da kayısı üretimi için bahçelerini ekmeye başladı. Fakat kuvvetli yağış ve dolu buna müsaade etmedi.

Geçtiğimiz gün etkisini gösteren dolu yağışı kayısıları yaraladı. Üreticilerin kaybının büyük olduğu öngörülüyor.

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