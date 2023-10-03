Dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yıoldırım düşmesi ve fırtına uyarısı yapıldı.

KAYNAK: İHA
Dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından bir anda başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde yağan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde sabah ile akşam saatleri arasında beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, “Oluşabilecek yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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