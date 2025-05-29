Dolu yağışına silecekler yetişmedi

Kaynak: İHA
Dolu yağışına silecekler yetişmedi

Artvin'in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu, araç kamerasına yansıdı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde dolu yağışına araç sileceklerinin yetişmediği göründü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dolunun etkisiyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, aracın sileceklerinin doluya yetişemediği görüldü. Görüntülerde dolunun aracın camlarına şiddetli bir şekilde vurması ve yoğun yağış nedeniyle yolun görünmez hale geldiği dikkat çekti. Ceviz büyüklüğündeki dolu, doğayı beyaza bürüdü.

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