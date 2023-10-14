Dolunayda suç oranı artıyor mu? Kriminolog Sevil Atasoy açıkladı

Kriminalog Prof. Dr. Sevil Atasoy, dolunayda suç oranının artıp artmadığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Dolunayda suç oranı artıyor mu? Kriminolog Sevil Atasoy açıkladı

Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı sebebiyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu oldu.

aw052706-02.jpg

13. Kocaeli Kitap Fuarı okuyucu ile yazarları buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı sebebiyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, fuarda sevenleriyle buluştu.

aw052706-01.jpg

Dolunayın çeşitli efsanelere konu olduğunu belirten Atasoy, bilim insanlarının gökyüzünün insanlarını etkilediğini söylediğini aktardı.

aw052706-03.jpg

Dolunayda suç oranının arttığı yönde bilim insanlarının ikiye bölündüğünü belirten Atasoy, “Polis öğrencilerim var. Onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor. Ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok. Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Son Haberler
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu? Magazin
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor Yaşam
MHP'li isim evinde ölü bulundu. Polis sır detayı çözmeye çalışıyor
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz Sağlık
Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Gündem
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi Spor
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor. Gedson müjdesi
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık Magazin
Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar Magazin
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraflar