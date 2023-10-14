Dolunayda suç oranı artıyor mu? Kriminolog Sevil Atasoy açıkladı

Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı sebebiyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu oldu.

13. Kocaeli Kitap Fuarı okuyucu ile yazarları buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı sebebiyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, fuarda sevenleriyle buluştu.

Dolunayın çeşitli efsanelere konu olduğunu belirten Atasoy, bilim insanlarının gökyüzünün insanlarını etkilediğini söylediğini aktardı.

Dolunayda suç oranının arttığı yönde bilim insanlarının ikiye bölündüğünü belirten Atasoy, “Polis öğrencilerim var. Onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor. Ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok. Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin” dedi.