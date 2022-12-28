Domain nedir, domain nasıl alınır?

Bir domain, bir web sitesinin adresini veya bir e-posta hesabının adresini belirtir. Örneğin, "google.com" veya "[email protected]" gibi. Domainler, internette bir web sitesi veya e-posta hesabının kullanılabilir olmasını sağlar. Domain, genellikle bir özel kuruluş tarafından satın alınır ve satış sırasında birçok farklı uzantı seçilebilir. Örneğin;

".com",

".net"

".org" gibi.

Domainler, bir web sitesinin adını ve güvenilirliğini belirtir ve ziyaretçilerin web sitesine ulaşmasını kolaylaştırır.

Domain almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak, istediğiniz domain adını seçin. Domain adınızı seçerken, kolay anlaşılır, kolay yazılır ve anımsatıcı olmasına dikkat edin. Ayrıca, domain adınızın uzantısını (örneğin, ".com", ".net" veya ".org") da seçmelisiniz.

Daha sonra, bir domain kayıt hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla domain adınızı satın alın. Domain kayıt hizmeti sağlayıcıları, domain adınızı internette kullanılabilir hale getirir ve aynı zamanda domain adınızın korunmasını sağlar. Birçok farklı domain kayıt hizmeti sağlayıcısı mevcuttur ve genellikle birkaç dolar karşılığında domain adınızı satın alabilirsiniz.

Domain adınızı satın aldıktan sonra, bir web sitesi oluşturmak için bir web hosting hizmeti satın almanız gerekebilir. Web hosting hizmeti, web sitenizin internette kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.

Son olarak, domain adınızı kullanarak web sitenizi oluşturun ve yayınlayın. Web sitenizi oluşturmak için bir web tasarım programı kullanabilir veya bir web tasarım şirketi ile anlaşabilirsiniz.

Domain adınızı satın aldıktan sonra, her yıl yenileme ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca, domain adınızı satın alırken seçtiğiniz uzantının (örneğin, ".com" veya ".org") kurallarına uymak zorundasınız.

Domain satın alım işleminde Natro’yu tercih edebilirsiniz. Natro size domain sorgulama hizmeti sunar ve farklı domain adlarını seçenek olarak karşınıza çıkarır.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Domain sorgulama, bir domain adının mevcut olup olmadığını veya bir domain adının hangi kişi veya kuruluş tarafından kaydedildiğini öğrenmek için yapılan bir işlemdir. Domain sorgulama işlemini yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle, bir domain sorgulama aracına ihtiyacınız olacak. Bu aracı internette birçok farklı domain sorgulama hizmeti sunan siteler üzerinden bulabilirsiniz. Örneğin, Natro.com ücretsiz olarak bu hizmeti sunmaktadır.

Domain sorgulama aracına girdiğinizde, sorgulamak istediğiniz domain adını girerek arama yapın.

Domain sorgulama aracı, domain adının mevcut olup olmadığını ve eğer mevcutsa, hangi kişi veya kuruluş tarafından kaydedildiğini gösterecektir. Ayrıca, domain adının geçerlilik süresi, yönetim bilgileri ve DNS kayıtları gibi bilgileri de gösterilebilir.

Domain sorgulama işlemini tamamladıktan sonra, istediğiniz domain adını satın almak için bir domain satıcısına başvurabilirsiniz. Domain satıcıları, domain adını satın alıp satmakla uğraşan kuruluşlardır ve internette birçok farklı domain satıcısı bulunmaktadır.

Farklı Domain Türleri Nelerdir?

Domain, web sitesinin adıdır ve internette bir siteye ulaşmak için kullanılan adrestir. Domainler, genellikle bir web sitesinin adını veya bir markanın adını temsil eder. Farklı türlerde olabilir ve her birinin kendi özel özellikleri vardır. Aşağıda bazı yaygın alan adı türlerini listeledik:

.com:

En yaygın domain türüdür ve genellikle ticari amaçlar için kullanılır.

.net:

Bu domain türü genellikle internet hizmetleri veya ağlar ile ilgili olan kuruluşlar tarafından kullanılır.

.org:

Genellikle sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılır.

.edu:

Yükseköğretim kurumları tarafından kullanılır.

.gov

: Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından kullanılır.

.info:

Bilgi amaçlı kuruluşlar tarafından kullanılır.

.biz:

Ticari amaçlar için kullanılır.

.me:

Kişisel bloglar ve benzeri kişisel web siteleri için kullanılır.

Domain Neden Önemlidir?

Domain, bir internet sitesinin adresini ve kimliğini belirtir. Örneğin, www.google.com domain adresi Google'ın internet sitesinin adresidir. Domain, bir internet sitesinin nerede bulunduğunu ve ne olduğunu anlamaya yardımcı olur. Domain ayrıca bir internet sitesinin güvenilirliğini de belirleyebilir. Örneğin, bir şirketin kendi alan adına sahip olması, onun güvenilir bir şirket olduğunu gösterir ve müşterilerin güvenini kazanır. Domain, aynı zamanda bir internet sitesinin bulunabilirliğini de etkiler. Örneğin, bir domain adresi kolay ve anlaşılır ise, müşteriler internet sitesini daha kolay bulabilir ve ziyaret edebilirler.

Domain, ayrıca bir internet sitesinin marka değerini de etkileyebilir. Örneğin, bir şirketin kendi alan adına sahip olması, onun marka değerini artırır ve müşterilerin internet sitesine olan güvenini artırır. Örneğin, bir domain adresi anahtar kelimelere uygun ise, arama motorları internet sitesini daha yüksek sıralamalarda gösterir ve müşteriler internet sitesini daha kolay bulabilirler.

Sonuç olarak, domain önemlidir; çünkü bir internet sitesinin adresini, kimliğini, güvenilirliğini, bulunabilirliğini ve marka değerini etkiler ve müşterilerin internet sitesine olan güvenini artırır.

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Domain Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Domain seçimi, bir web sitesinin adresini belirleyen ve kullanıcıların siteye erişimde kullandıkları bir yapıdır. Önemli bir aşama olarak, domain seçimi, bir web sitesinin kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken birkaç faktöre bağlıdır. Aşağıdakiler, domain seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır:

Kısa ve kolay hatırlanır olmalıdır:

Kullanıcıların bir domaini hatırlaması kolay olmalıdır, bu nedenle uzun ve karmaşık domainlerden kaçınılmalıdır.

İlgili olmalıdır:

Domain, web sitesinin içeriğiyle ilgili olmalıdır. Örneğin, bir kitap satış sitesinin domaini yine bu kelime grupları ile ilgili bir şey olabilir.

Rakip domainlerden farklı olmalıdır:

Domain, rakip sitelerden farklı olmalıdır, böylece kullanıcılar doğru siteye yönlendirilebilir.

Kullanımı kolay olmalıdır:

Domain, kullanımı kolay olmalıdır, böylece kullanıcılar doğru siteye erişebilir.

.com gibi popüler bir uzantı kullanılmalıdır:

Genelde, .com gibi popüler bir uzantı kullanılması, domainin daha kolay hatırlanmasına ve daha yüksek bir güvenilirlik oranına sahip olmasına yardımcı olur.

Marka haklarının çiğnenmemesi:

Domain seçiminde, marka haklarının çiğnenmemesi de önemlidir. Örneğin, bir şirketin marka adının domain olarak kullanılması, marka haklarını çiğneme olarak kabul edilebilir.

Domainin uygun bir fiyata satın alınması:

Domainlerin fiyatları değişebilir, bu nedenle uygun bir fiyata satın alınması önemlidir.

Domain seçimi, bir web sitesinin kuruluş aşamasında önemli bir adımdır ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu noktalara dikkat edilerek, etkili ve işlevsel bir domain seçilebilirsiniz. Natro’dan domain sorgulama işlemini gerçekleştirebilir ve kendi web siteniz için uygun olan domaini satın alabilirsiniz.