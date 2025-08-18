Domates pestisitten arındırarak nasıl yıkanır?

Domates, mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri olsa da, görünürde temiz olsa bile yüzeyinde pestisit kalıntıları bulunabilir. İnce, yenilebilir kabukları nedeniyle sert ovalama ya da yanlış temizlik yöntemleri domatesin kabuğunu zedeleyebilir, besin değerini azaltabilir.

En güvenli yöntem, soğuk akan su altında nazikçe ovmaktır. Parmağınızla hafifçe ovuşturmak, kir ve bazı pestisit kalıntılarını uzaklaştırır. Daha sert domates çeşitlerinde, örneğin Roma domateslerinde yumuşak bir sebze fırçası kullanılabilir. Ancak kiraz veya üzüm domatesleri gibi yumuşak türlerde fırça kullanmaktan kaçının.

DOĞAL TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Sabun veya bulaşık deterjanı kullanmak önerilmez; çünkü FDA’ya göre bu maddeler kabuk yoluyla emilebilir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Daha etkili bir temizleme için karbonat çözeltisi kullanılabilir. İki su bardağı suya bir çay kaşığı karbonat karıştırıp 10–15 dakika bekletmek yeterlidir. Ardından bol suyla durulayıp temiz bir bezle kurulayın.

Alternatif olarak sirke ile durulama da uygulanabilir. Bir ölçek beyaz sirke ile üç ölçek su karıştırıp 5–10 dakika bekletin, ardından iyice durulayın. Bu yöntem, yüzey kalıntılarını azaltırken dikkatli durulanmazsa hafif sirke tadı bırakabilir. Özellikle sap çevresine odaklanmak gerekir; bu küçük oyuklarda kir ve bakteri birikebilir.

DOMATESLERİ DOĞRU SAKLAMANIN YOLLARI

Yıkama sonrası doğru saklama, domateslerin tazeliğini ve lezzetini korur. Olgun domatesler oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına yalnızca olgunlaşmak üzere olan domatesler konulabilir; tüketmeden önce tekrar oda sıcaklığına getirmek lezzeti artırır.

Kiraz ve üzüm domatesleri, hava alacak şekilde saklanmalı; kapalı kap yerine kapağı hafif aralık bırakılmış bir kutu tercih edilmelidir. Kesilmiş domatesler ise mutlaka buzdolabında, hava geçirmez kaplarda saklanmalı ve 1–2 gün içinde tüketilmelidir. Dondurma yalnızca pişirilecek domatesler için uygundur; dondurulan domateslerin dokusu bozulur.

Domatesleri sağlıklı ve lezzetli tüketmek için nazikçe yıkayın, iyice kurulayın ve saklama yöntemlerine dikkat edin. Bu basit önlemler hem besin değerini korur hem de sofranıza güvenli ve taze domatesler getirir.