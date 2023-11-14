Domates seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Ekşişeyler.com'da yaz aylarında mutfaklarımızın vazgeçilmez besinlerinin başında domates gelmektedir. Herkes en iyi domatesi alabilmek ister ama nelere bakılacağını eksiksiz olarak bilemez.

Ekşişeyler bu bu konuya açıklık getirerek domates seçerken dikkat edilmesi gerenleri tek tek açıkladı. Domatesi elinize aldığınızda koklayın.

Kokusu parfüm gibi burnunuza gelmeli. Kabukları ince ve ezilmemiş olmalı. Ağırlığını elinizde hissetmelisiniz. İyi domatesin tdepe kısmında yeşil çizgileri görmelisiniz. Bu iyi domateste olması gerekenlerdir.

Salatalık seçerken kabuk rengi koyu ve yapısı çok sert olanları tercih etmelisiniz.

Domateslerin hepsi faydalı ancak tarım yöntemlerine güvendiğimiz bir yerden aldığımız çeri domates, kalp sağlığımız için önemli antioksidan bileşik içeren “Likopen” barındırdığı için diğer domates türlerine göre daha yoğun ve sağlıklıdır.

LİKOPEN NEDİR?

likopen, bir gıdada ölçülen en yüksek antioksidana sahip, domatese kırmızı rengini veren bir pigmenttir. C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Bu açıdan tercihimiz güvenilir tarımla yetiştirilmiş çeri domates olmalıdır.

Biber alırken, şunu hatırlatmanızda yarar görüyorum: kapya biber yeşil biber göre daha fazla C ve A vitamini içermektedir.

Beyaz soğan ise krom ve kuarsetin (antihistaminik özelliklere sahiptir. Böylece bağışık hücrelerinin salgıladığı ve vücutta alerjiye sebep olan histaminlerin salınımı önler.)

Ancak kırmızı soğan buna ek olarak içerdiği flavonoid (antioksidan görevi gördüklerini ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar) ve antosiyanin (damar koruyucu, iltihap giderici, trombosit kümeleşmesini önleyici, normal damar geçirgenliğini koruyucu, diyabet kontrolü, tümör gelişimini önleyici, antiülser ve uv radyasyona karşı koruyucu etkileri gibi çok farklı olumlu etkilerinin olduğu belirtilmektedir. )içeriğinden dolayı çok daha faydalıdır.

Muz seçerken ise şunlar aklımıza gelsin. sarıdan yeşile çalan muzlar, sarı olgunlaşmış muzlara nazaran daha az şeker içermekte ve dirençli nişasta miktarı daha yoğundur. Dirençli nişasta kilo alımını önlemekte, kalp sağlığımızı korumaktadır. muz olgunlaştıkça bu özelliği azalmaktadır.

DOMATES BİR MEYVE MİDİR?

Domates meyve midir, sebze mi? Meyve ile sebzeyi teknik olarak birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? İşte işin bilimsel kısmı.