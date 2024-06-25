Domateste 100 bin ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat devam ederken, hasadı yapılan ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

DOMATESLER SICAK HAVA NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

Haziran ayının ilk günlerinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle domatesin yarısı tarlada yanarken bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde domates fiyatı 25 liraya kadar çıkıyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sıcak hava nedeniyle domatesten bu sene çiftçilerin umduğunu bulamadığını belirtti. “Bu yıl havaların çok sıcak olmasından dolayı domates hasadı erken başladı. 2 ve 7 Haziran arasındaki 45 derecelik sıcak, domatesin en az yüzde 60’ını yaktı. Diğer illerdeki domateslerde aynı anda çıkınca şu an tarlada fiyatı 6 liranın altında satılıyor. Çiftçilerimiz domatesten para kazanamıyor” dedi.

Başkan Doğan, Adana’nın afet bölgesi kapsamına alınması gerektiğini belirterek, “Biz, bu sene domates ve diğer ürünlerde de yanık olduğu için Adana bölgesinin afet kapsamına alınmasını istedik. Bu yıl Adana’da 25 bin dönüm alanda domates ekimi var. Domates hasadı her yıl Mayıs ayında başlar ve Temmuz’un ilk haftasına kadar devam ederdi. Domateslerin çoğu yandığı için fiyatların yükselmesini bekliyorduk ama şu an fiyatlar 5-6 liradan gidiyor. 1 dönüm için 25 bine kadar masraf var. Çiftçimiz bu masrafın ancak yarısını kazanabildi. Diğer yarısı tamamen zarar. Domates yandığı için bu sene hasat erken bitecek” dedi.