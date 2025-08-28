Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda kamyonette domates satan satıcı ile bir kadın arasında şok etkisi yaşatan bir olay oldu. Kadın aldığı kamyonetten aldığı domatesi bir başka yerde tarttırdı. Tartma sonrası aldığı domatesin eksik olduğu gören kadın, kamyonetin yanına geldi. Yaşanan tartışma sonrası kamyonet kadına çarpıp yere düşürdükten sonra kaçtı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BEZ 680 plakalı aracıyla sebze satan seyyar satıcı, kadın müşterisine domates sattı. Satın aldığı domatesleri bir markette tekrar tartan ve kilosunda eksik olduğunu iddia eden kadın, seyyar satıcının yanına gelerek eksik verdiğini söyledi. Seyyar satıcı ve müşterisi arasında tartışma çıktı.

YAKINI YARDIMINA KOŞTU

Müşterisine hakaret ettiği öne sürülen seyyar satıcı, bir anda hareket ederek kadına kamyonet ile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kadın müşteri, yola düşerken bir yakını yardımına koştu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokağa girişi, domates alan kadının seyyar satıcıya itirazı ve aracın bir anda hareket ederek kadına çarpması ve kaçması yer alıyor.

Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Son Haberler
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!