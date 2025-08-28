Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BEZ 680 plakalı aracıyla sebze satan seyyar satıcı, kadın müşterisine domates sattı. Satın aldığı domatesleri bir markette tekrar tartan ve kilosunda eksik olduğunu iddia eden kadın, seyyar satıcının yanına gelerek eksik verdiğini söyledi. Seyyar satıcı ve müşterisi arasında tartışma çıktı.

YAKINI YARDIMINA KOŞTU

Müşterisine hakaret ettiği öne sürülen seyyar satıcı, bir anda hareket ederek kadına kamyonet ile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kadın müşteri, yola düşerken bir yakını yardımına koştu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokağa girişi, domates alan kadının seyyar satıcıya itirazı ve aracın bir anda hareket ederek kadına çarpması ve kaçması yer alıyor.