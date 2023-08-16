Dominik Cumhuriyeti’ndeki patlamada can kaybı 25’e yükseldi

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo yakınlarında bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti’ndeki patlamada can kaybı 25’e yükseldi

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’nun yakınlarındaki San Crsitobal şehrinde bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı arttı.

Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Delfin Antonio Rodriguez yaptığı açıklamada, enkazdan çıkarılan cesetler ve daha sonra hastanede ölen kişilerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini aktardı.

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Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, patlamada 50’den fazla kişinin yaralandığı ve 10 kişiden haber alınamadığını ifade edilmişti.

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