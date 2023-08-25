Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiğini açıkladığı Dominik Livakovic sarı-lacivertlilere 5 yıllık imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." dedi.

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