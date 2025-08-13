Domino etkisi başladı! Hojlund adım adım Milan'a

Domino etkisi başladı! Hojlund adım adım Milan'a

Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Rasmus Hojlund, Serie A'ya geri dönüyor. Milan, transfer için hem kulüple hem oyuncuyla anlaştı.

Serie A'da geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Milan yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan ve Manchester United, Rasmus Hojlund'un transferi için anlaşmaya vardı.

İtalyan devi, Danimarkalı golcünün maaşının tamamını(5 milyon Euro) karşılayacak, 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 45 milyon Euro olacak.

SESKO GELDİ, KAPI GÖRÜNDÜ

2022-23 sezonunda Atalanta'da büyük bir çıkış yakalayarak 77.8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Danimarkalı futbolcu, Manchester United'ın çalkantılı günlerinin de etkisiyle bir türlü bekleneni veremedi.

Bu sezon forvet bölgesine Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro karşılığında getiren Kırmızı Şeytanlar, Rasmus Hojlund'u takımdan göndermek istiyordu. Başlarda takımda kalmak istediğini dile getiren futbolcu, yerine Sesko'nun da alınmasıyla ayrılığa daha sıcak bakmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonda Manchester United formasıyla 52 maça çıkan genç forvet, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

