Domuz gribinde korkutan artış! Uzmanlar uyarıyor

Amasya’da hemşire Minecan Tek'in domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirmesi, olası influenza salgın riskini bir kez daha gündeme getirdi.

6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavisinin ardından evinde dinlenen hemşire Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından domuz gribinden şüphelenilen Tek, kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine alındıktan sonra durumu ağırlaşarak hayatını kaybetti. Tek'in vefatından sonra 'haberglobal.com.tr'ye konuşan uzmanlar, risk grubundaki kişilerde influenza ve RSV virüslerinin ölüme yol açacağını söylediler.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, Aralık ayının ikinci yarısından itibaren influenza salgını yaşandığının altını çizerken; "İnfluenza vakalarında H1N1 dediğimiz ve halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen virüs, insanları enfekte etmeye devam ediyor. Yetişkinler de, 'Solunum Sinsityal Virüsü' olarak da bilinen RSV vakalarında da çok ciddi artış söz konusu" dedi.

Gebelerdeki grip tablosuna özellikle dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, "Domuz gribi teşhisi alan gebelerin bir kısmında bebek ölümleri veya düşük tablosu oluşuyor. Oysa çok bilinen bir gerçektir; gebelik kış yani influenza dönemine denk geliyorsa mutlaka grip aşısı yapılmalıdır. İnfluenza virüsü Kovid-19'dan daha öldürücü olduğu gibi akciğerlerde daha ağır hasarlara neden olur. Çocuklarda ise hem influenza hem RSV hem de adenovirüs tablosu görülüyor. Maalesef virüslerin hastalık yapma özelliği, artmış durumda. Maske, mesafeye dikkat edilmemesi de bu tabloya neden oldu" diye konuştu.

'YÜZDE 2'Sİ ÖLÜYOR

Prof. Dr. Tufak Tükek (İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı)

"Ocak ayından sonra influenza vakalarında yeniden artış görüyoruz. Mart ayında ikinci zirve dediğimiz tablo kaçınılmaz. Maalesef aşı karşıtlarının yalanları yüzünden insanlar grip aşısı olmak kaçınıyor. İnfluenza vakalarının yüzde 2'si ölümle sonuçlanıyor. Risk grubundakiler kapalı alan ve toplu taşımada mutlaka maske taksınlar."

TESTLER SONUCU VERMİYOR

Prof. Dr. Duran Tok (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

"İnfluenza vakalarındaki artış endişelendiriyor. Amasya'daki hemşire kardeşimizin domuz gribinden yaşamını yitirmesi çok dikkatli olmamıza işaret ediyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında bu yıl inanılmaz bir artış söz konusu. Ne yazık ki, akciğer hastalıklarında ağır seyirli tablolar görüyoruz. Özellikle risk grubundakilerin zatürre aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Bu dönemde dengeli beslenme, uyku, egzersiz ve moral ve motivasyon da çok önemli. Kapalı alan ve toplu taşımada mutlaka maske takılmalı. Virüsler mutasyona uğradığından testlerden yüzde 100 net sonuçlar alamıyoruz. Domuz gribi vakaları artarsa istenmeyen üzücü tablolar görmemiz kaçınılmaz olabilir."

Uzm. Dr. Ahmet Uslu (İç Hastalıkları Uzmanı)

"Geçtiğimiz Aralık ayından bugüne kadar influenza vakalarında hiç azalma olmadı. Bu yıl hem üst solunum yolu enfeksiyonlarında hem de influenza vakalarında çok ciddi bir artış söz konusu. Risk grubundaki tablo çoğu zaman zatürre ve kalp kası iltihabına neden olabiliyor. Normalde her 5 yıllık periyotta pandemi benzeri bir tablo görüyoruz. Sadece hasta yatış sayımız değil, yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayımız da artmış durumda."