Domuz kuyuya düştü

Kaynak: İHA
Domuz kuyuya düştü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kuyuya düşen yaban domuzu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi’nde su kuyusunda domuz olduğunu gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gece saatlerinde kırsal mahalleye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri, domuzu kuyudan kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.

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Havanın yağışlı olması nedeniyle zorlu geçen çalışmada ekipler, 8 metrelik kuyuya halat sarkarak indi. Ekipler, halat bağladıkları domuzu su kuyusundan çıkarmayı başardı. Ekipler tarafından kurtarılan yaban domuzu, yeniden doğaya bırakıldı.

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