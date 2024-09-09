Domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Kaynak: İHA
Domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Samsun'da arazisinde domuz nöbeti tutan bir adam kaza ile kendini vurdu.

Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 61yaşındaki, Hasan Ak arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Hasan Ak, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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