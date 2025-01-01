Domuz sandığı akrabasını vurarak öldürdü

Kaynak: DHA
Domuz sandığı akrabasını vurarak öldürdü

Adana'da av sırasında çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş açtığı iddia edilen 20 yaşındaki Yusuf U. 59 yaşındaki akrabası Doğan Açıkgöz'ü vurarak, ölümüne neden oldu.

Olay, yeni yılın ilk günü saat 09.30 sularında merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Köyü'nde meydana geldi.

Yusuf U. ve akrabası Doğan Açıkgöz, arkadaşlarıyla birlikte sabahın saatlerinde Küçük Çınar Köyü'ne domuz avlamaya çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca avlanan grup, çeşitli yönlere dağıldıktan sonra bir gezindi.

Yusuf U., gruptakilerin keşif yaptığı sırada 30 metre uzaklıktaki çalılardan gelen sesi domuz zannederek av tüfeğiyle ateş açtı. Yusuf U., ateş ettiği yere bakmaya gittiğinde Doğan Açıkgöz'ü yere yığılmış vaziyette buldu. Olayı fark eden arkadaş gurubunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Açıkgöz'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan Yusuf U.'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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