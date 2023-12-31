Domuz sürüleri trafiği tehlikeye sokuyor

Sürü içerisinde bir domuza çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken motosiklet paramparça oldu.

Kazada domuz telef olurken mahalleli de bu duruma isyan etti. Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde domuz sürüleri yaşıyor. Domuz sürüleri özellikle Alaşehir Çayı yatağında yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında hasatlara zarar verebiliyorlar. Bazen dağlık alanlara da çıkıyorlar. Bu sürede sürüler halinde karayolundan geçiyorlar.

Sürü halinde yola aniden çıkış yaptıkları için kazalara neden olabiliyor. Sürücülerin karayolunda seyir halindeyken daha yavaş ve dikkatli olmaları gerekiyor"