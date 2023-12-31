Domuz sürüleri trafiği tehlikeye sokuyor

Kaynak: İHA
Domuz sürüleri trafiği tehlikeye sokuyor
Manisa Alaşehir’de sürüler halinde dolaşan domuzlar trafiği tehlikeye düşürdü.

Sürü içerisinde bir domuza çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken motosiklet paramparça oldu.

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Kazada domuz telef olurken mahalleli de bu duruma isyan etti. Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Bölgemizde domuz sürüleri yaşıyor. Domuz sürüleri özellikle Alaşehir Çayı yatağında yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında hasatlara zarar verebiliyorlar. Bazen dağlık alanlara da çıkıyorlar. Bu sürede sürüler halinde karayolundan geçiyorlar.

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Sürü halinde yola aniden çıkış yaptıkları için kazalara neden olabiliyor. Sürücülerin karayolunda seyir halindeyken daha yavaş ve dikkatli olmaları gerekiyor"

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