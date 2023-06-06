Domuz sürüsü dağdan gelip köye indi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bulunan Dağlıca Köyü davetsiz misafirlerin akınına uğradı. Dağdan inen 8 domuz köy yakınına kadar geldi. Sürüyü araçlarıyla gitmekte olanlar fark etti. Sürü gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Domuz sürüsü dağdan gelip köye indi

Editör: Özlem KIRAL

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyü yolunda ilerleyen bir sürücü ve yanındaki arkadaşı gecenin karanlığında bir domuz sürüsüyle karşılaştı.

Aracı kullanan kişinin yayında oturan arkadaşı bir yandan domuzları sayarken, diğer yandan da o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

8 domuz gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Hakkari bölgesinde popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuzlar sıklıkla görülmeye başlandı.

Köylüler ürünlerine zarar veren domuzlar için önlem alınmasını istedi.

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