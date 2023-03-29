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Domuz sürüsü ile köpeklerin nefes kesen karşılaşması 

Eskişehir şehir merkezindeki ormanlık alanın yanında bulunan bir siteye giren domuz sürücü, köpeklerle karşılaştı. Köpeklerin havlamasına aldırış etmeyen domuzlar beslenmeye devam etti. Site sakinleri domuzlardan korktuklarını söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:21
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Domuz sürüsü ile köpeklerin nefes kesen karşılaşması 

Domuz sürüsü ile köpeklerin nefes kesen karşılaşması 
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İHA'nın haberine göre, Gültepe Mahallesi’nde bulunan Üniversite Evleri Sitesi, Kent Ormanı’nın hemen bitişiğinde bulunuyor. Ormanlık alanla yaşayan yaban hayvanları da zaman zaman Üniversite Evleri Sitesi’nin bulunduğu bölgeye inerek yiyecek arayışına giriyor. 

Bu da bölge halkında tedirginlik oluşturuyor. Gündüz saatlerinde bile yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Üniversite Evleri Sitesi’nin bulunduğu alana genel olarak 2’li ve 3’lü gruplar halinde gelen, yemek ararken çöp konteynerlerini deviren domuzlar, bölge halkında büyük tedirginlik oluşturuyor.

Domuz sürüsü zaman zaman köpeklerle karşı karşıya geliyor. Köpeklerin havlamasına aldırış etmeyen domuzlar beslenmeye devam ediyor. Site sakinlerinden Mustafa Çetin, evlerinin yakınına kadar inen domuzlara köpeklerin bazen saldırdığını, kendilerinin ise korktukları için müdahale edemediklerini belirtti.

Mustafa Çetin, “Şah domuz var. 8 tane köpek dün saldırdı. Komşular da vardı. Köpekler yanına yaklaşamıyor. Hepsi yolun öbür tarafına geçti. Birisi siyah biri de gri. Bir taş veya sopa alıp da atamadık. Korktuk yani, atamadık. Kafayı dikti üzerimize baktı. Tedirginlik tabi ki oluşturuyor, yanaşamıyoruz. Komşunun bahçesini kazmış, ben iki gündür görüyorum” dedi.

Yemek aramak için yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Üniversite Evleri’ne gelen yaban domuzlarının, çöp bidonlarını ve konteynerlerini devirdiğini belirten Site Yöneticisi Ömer Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

“Orman yakınımızda. 7 kilometrelik alan teşkil ediyor bu orman, çünkü domuz orada yaşamak zorunda. Orada bazen domuz izlerine rastladığımız oluyordu. Ben çöp bidonlarını, çöp konteynerlerini devirdiklerini gördüm. Hatta ileride bir fırın var, ben de oradan camdan onları seyrettim.”

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