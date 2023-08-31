Domuz zannettiği yengesini ağır yaraladı

Karabük'te bir kişi, domuz zannederek ateş ettiği yengesini ağır yaraladı.

KAYNAK: İHA
Domuz zannettiği yengesini ağır yaraladı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde sabah 07.30 sıralarında, Galip Albas (72), mısır bahçesindeki hareketliliğin domuzdan kaynaklandığını düşünerek ruhsatsız av tüfeğini ateşledi.

Kurşunlar Albas'ın yengesi Dudu Albas'ın (74) sağ yüz bölgesine isabet etti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Galip Albas da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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