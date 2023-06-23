Domuza çarpan araç takla attı

Editör: Osmancan EROK

Taşlıçay ilçesinden Ağrı’ya doğru aracıyla gitmekte olan ismini açıklanmayan bir sürücü karanlıkta önüne aniden bir domuz fırladı. Sürücü frene basana kadar domuza çarptı.

Aracının kontrolünü kaybeden sürüçcü takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurturken, domuz telef oldu.

Ormanlık alanlardan aniden yola fırlayan domuzların sürücüler için büyük tehlike yarattığını belirten uzmanlar "Bu kazada da görüldüğü gibi bir domuz aracın takla atmasına neden olabiliyor. Sürücülerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor" yorumunu yaptı.