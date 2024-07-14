Domuzlar aç kalınca plajı bastı. Şezlonglar arasında gezindiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde domuz sürüsü sahile indi. Halk plajına inen domuzlar şezlonglar arasında gezindi.

Domuzları gören yabancı ve yerli turistler ne yapacaklarını şaşırdı.

Aç kalan domuzların uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek aradığı görüldü. Sürünün daha sonra hızlı adımlarla ormana döndüğü belirtildi.

Turistler ve tatilciler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Ormana yakın yerleşim yerlerinde domuzlar beslenme amacıyla şehre inebiliyor.

Ayrıca Marmaris’te domuzlara vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

YAŞAM ALANLARI YOK EDİLİNCE...

Öte yandan geçtiğimiz yılda Kağıthane’de domuzlar şehre inmişti. Kağıthane ve çevresindeki ağaçlar kesilip evler, villalar yapılınca yaban domuzlarının yaşam alanları yok edildi.

2019 yılında da Eyüpsultan’da Kemerburgaz mevkii Mithatpaşa Mahallesi’nde, Uzun Kemer’in arkasında binlerce ağaç kesilmişti. Böyle hayvanların yaşam alanları yok ediliyor.